BANQUET D'AUTOMNE À LA TABLE DE L'AMI FRITZ Phalsbourg, 18 septembre 2022

2022-09-18 11:30:00

Phalsbourg Moselle À partir de 11h30, repas proposé par des chefs locaux à 35 euros (apéritif et café compris). nLectures d’extraits tirés des oeuvres d’Erckmann-Chatrian. Présentation de danses traditionnelles et de costumes par le Groupe folklorique “Les Lys” de Marlenheim. Musique et chants. Château d’Einhartshausen à Phalsbourg. Uniquement sur réservation tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 42 42 http://www.paysdephalsbourg.com/ jbmac

