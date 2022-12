Banquet dansant à Lesparre Lesparre-Médoc, 15 janvier 2023, Lesparre-Médoc .

Banquet dansant à Lesparre

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

2023-01-15 12:00:00 – 2023-01-15

Lesparre-Médoc

Gironde

33 EUR L’association Le Renouveau du monde rural organise son premier banquet dansant pour 2023, animé par l’orchestre Cezanela.

Au menu :

– Apéritif et amuse-bouche

– Garbure Landaise

– Filet mignon de porc et sa garniture

– Assiette de fromage

– Royal chocolat

Vin rouge et rosé, Café

Nouveauté pour cette année : un concours de danse sera organisé pour élire les meilleurs danseurs du banquet.

Sur inscription avant le 6 janvier 2023.

+33 6 07 52 58 64

