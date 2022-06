Banquet culturel de la Rue Léon #3 Lavoir Moderne Parisien, 8 juillet 2022, Paris.

Le vendredi 08 juillet 2022

de 18h30 à 22h30

. gratuit

Le Lavoir Moderne Parisien invite les publics à quelques jours de rencontre artistiques et sportives gratuites au coeur de la Goutte d’Or.

Dans le cadre du Banquet Culturel et Olympique de la rue Léon #3, le LMP est heureux d’inviter le public à venir découvrir les interactions entre arts et sports.

Avec la Compagnie Les Passagers, les jeunes et les moins jeunes sont initiés aux arts de l’escalade et des acrobaties artistiques qui vont avec.

Pour la 3e année consécutive, à 19h, un banquet partagé et gratuit est servi. Il est précédé et suivi des spectacles de la Compagnie Les Passagers : « Sports ».

A travers « Sports », la compagnie tisse les liens entre les arts et les sports.

18h15 : Solo « SPORTS »

Présentation :

Spectacle de danse au sol dans l’espace public : une jeune femme décide de faire du sport dans son studio de 4 m2. Elle va user de toute son imagination créatrice et pragmatique pour choisir le sport qui lui convient le mieux, le sport le plus adapté à son environnement, réduit. SOLO SPORT propose la représentation absurde d’une variété de sports qui, assemblées et dansées, nous fait vibrer comme dans une compétition sportive

19h : Banquet – repas partagé offert par la compagnie Graines de Soleil et le Lavoir Moderne Parisien

20h : Duo « SPORTS » – Entre terre et ciel

Présentation :

Ils habitent chacune et chacun un studio de 2 m2, l’un au-dessus de l’autre ; elle et il, ne se sont jamais rencontrés dans l’escalier. Passionnés de sports, vont-ils mettre leurs sports en commun et trouver une issue pour assouvir leurs passions sportives et leur goût de liberté ?

Démarche artistique :

Dans SOLO et DUO SPORT, ce n’est plus le mouvement lié aux sports qui est recherché mais la fonction utilitaire du mouvement quotidien : il va devenir un sport à part entière se nourrissant des gestes usuels du quotidien. La vie de tous les jours devient le cadre du jeu, devient sport, puisque le sport est une façon d’ordonner le jeu, de suivre un rituel et des règles pour en faire une exception. Il s’agit de se jouer de tout, de l’ennui, de la fatigue, de la nervosité ou de la curiosité… Attribuer du mouvement aux émotions et à tous ces détails de la vie.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

Contact : 0146060805 contact@lavoirmoderneparisien.com https://fr-fr.facebook.com/LMParisien/ https://fr-fr.facebook.com/LMParisien/ https://www.instagram.com/lmparisien/

Compagnie Les Pasager