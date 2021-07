Banquet Culture de la rue Léon #2 Lavoir Moderne Parisien, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 17h à 23h

gratuit

Graines de Soleil propose aux habitants de la Goutte d’Or un samedi culturel sous le signe de la convivialité et du vivre ensemble. Avec la complicité de nos partenaires le Barbès Comedy Club, le bar à concert « Le 34 », Le Poulpe, et le Collectif 4C, le public sera convié, autour d’un repas offert, à profiter de performances artistiques pluridisciplinaires.

Des stands dédiés aux enfants, des artistes de stand-up, des artistes de rue et de la scène, des musiciens aux influences diverses rythmeront l’événement, accueilleront les publics avisés comme les moins habitués.

L’accès à la culture est direct, nous pensons à toutes et à tous, en prenant évidement en compte la crise sanitaire actuelle et le besoin de distanciation physique en vigueur.

Une batucada déambulera en début d’événement pour animer le quartier de la Goutte d’Or, puis les artistes se succéderont pour proposer au public des performances artistiques accessibles et de qualité. En début de soirée, des musiciens interviendront sur scène en formation réduite.

Certain.e.s installé.e.s aux fenêtres du Lavoir Moderne feront lever les têtes et briller les regards. L’espace public s’habillera de couleurs et de surprises.

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon Paris 75018

4 : Château Rouge (319m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (358m)



Contact :Association Graines de Soleil 01 46 08 06 05 contact@lavoirmoderneparisien.com https://www.facebook.com/LMParisien

