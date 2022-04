BANQUET CAPITAL Toulouse, 7 juin 2022, Toulouse.

BANQUET CAPITAL THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse

2022-06-07 – 2022-06-09 THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne

8 EUR 8 22 13 mai 1848 à Paris, rue Transnonain, dans le Club des Amis du Peuple, ouvert par Vincent-François Raspail après la Révolution de février.

Il y a là les révolutionnaires Auguste Blanqui, Armand Barbès, l’ouvrier Albert…

L’Assemblée constituante a proclamée la seconde République. Mais le danger est grand de voir la Révolution confisquée…

Tous reviennent d’une grande manifestation, les esprits s’échauffent, les stratégies s’affrontent. Répliques enlevées, monologues nerveux et engagés, le tout assaisonné d’un humour enflammé, bienvenue dans une AG de l’ancien monde aux élans très contemporains : valeur du travail, instrumentalisation d’une manif, surveillance de l’État… La discussion politique est âpre et passionnée, et les situations délicieusement anachroniques et actuelles.

Sylvain Creuzevault et sa formidable troupe d’acteurs proposent une expérience scénique à la fois vive et joyeuse. Mettez-vous à table, ce banquet est un régal !

Le spectacle est présenté à la salle Jean Mermoz, 7 All. Gabriel Biénès (sur l’île du Ramier).

13 mai 1848 à Paris, rue Transnonain, dans le Club des Amis du Peuple, ouvert par Vincent-François Raspail après la Révolution de février.

Il y a là les révolutionnaires Auguste Blanqui, Armand Barbès, l’ouvrier Albert…

L’Assemblée constituante a proclamée la seconde République. Mais le danger est grand de voir la Révolution confisquée…

Tous reviennent d’une grande manifestation, les esprits s’échauffent, les stratégies s’affrontent. Répliques enlevées, monologues nerveux et engagés, le tout assaisonné d’un humour enflammé, bienvenue dans une AG de l’ancien monde aux élans très contemporains : valeur du travail, instrumentalisation d’une manif, surveillance de l’État… La discussion politique est âpre et passionnée, et les situations délicieusement anachroniques et actuelles.

Sylvain Creuzevault et sa formidable troupe d’acteurs proposent une expérience scénique à la fois vive et joyeuse. Mettez-vous à table, ce banquet est un régal !

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-19 par