Strasbourg Tour du Schloessel Bas-Rhin, Strasbourg Banquet à travers les âges : venez goûter à l’histoire avec des repas et douceurs d’autres temps Tour du Schloessel Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Banquet à travers les âges : venez goûter à l’histoire avec des repas et douceurs d’autres temps Tour du Schloessel, 17 septembre 2021, Strasbourg. Banquet à travers les âges : venez goûter à l’histoire avec des repas et douceurs d’autres temps

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Tour du Schloessel

### Faites une pause et remontez le temps avec des plats, pâtisseries et breuvages du temps des Romains, ou du Moyen Âge, selon vos envies de voyage à travers l’histoire. Vous souhaitez passer un moment chaleureux dans un lieu insolite, chargé d’histoire, pour un repas ou pour une douceur ? L’équipe du _Centre Socio-Culturel Camille Clauss_, des Jardins de la Montagne Verte et du café de la Tour Merveilleuse, vous accueille avec joie et bonne humeur pour un voyage festif, gustatif qui vous fera remonter le temps. Prêts pour l’aventure ? Un breuvage vous sera offert si vous venez déguisé selon l’époque de votre choix. **_Vale ! Vide te mox._**

Assiettes : 8€. Douceur : 3€. Breuvages : à partir de 1€. Nombre de places limité : 18 en intérieur + Terrasse. Pour les repas du midi ou du soir, c’est super de vous inscrire – Pour un goûter ou un breuvage, passez quand vous voulez

Faites une pause et remontez le temps avec des plats, pâtisseries et breuvages du temps des Romains, ou du Moyen Âge, selon vos envies de voyage à travers l’histoire. Tour du Schloessel Rue de la Rotlach – Rue du Schnokeloch, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T12:00:00 2021-09-17T21:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Tour du Schloessel Adresse Rue de la Rotlach - Rue du Schnokeloch, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Tour du Schloessel Strasbourg