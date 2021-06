Aix-en-Provence En ligne Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Banque éthique et monnaie locale : passons à la pratique ! En ligne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Banque éthique et monnaie locale : passons à la pratique ! En ligne, 24 juin 2021-24 juin 2021, Aix-en-Provence. Banque éthique et monnaie locale : passons à la pratique !

En ligne, le jeudi 24 juin à 19:00

WEBINAIRE ouvert à toutes et tous ——————————— • Jeudi 24 juin à 19 heures, le groupe local Provence d’Oxfam France vous propose un webinaire sur le thème des banques éthiques et des monnaies locales. Nous recevrons pour l’occasion **La Roue** – monnaie locale complémentaire et **la Nef**, banque éthique. • L’objectif de ces échanges: comprendre le fonctionnement des banques éthiques et des monnaies locales, et passer à la pratique ! Pour cela, vous pourrez poser vos questions aux intervenants. • Ce webinaire est public et ouvert à toutes et tous. _Demandez simplement le lien zoom en vous inscrivant sur_ [_ce formulaire_](https://framaforms.org/inscription-webinaire-banque-ethique-et-monnaie-locale-1623693670)_._ À bientôt !

Inscription gratuite

WEBINAIRE avec La Roue et La Nef En ligne Aix en Provence, France Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T19:00:00 2021-06-24T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu En ligne Adresse Aix en Provence, France Ville Aix-en-Provence lieuville En ligne Aix-en-Provence