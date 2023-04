AMI Data Action Coeur de Ville – Rencontre #3 Banque des Rerritoires, avenue Pierre Mendes France, Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

AMI Data Action Coeur de Ville – Rencontre #3

Mardi 13 juin, 09h00
Banque des Rerritoires, avenue Pierre Mendes France, Paris

Six villes Action cœur de ville, accompagnées par la Banque des Territoires et OpenDataFrance, expérimentent l'usage des données au service d'enjeux environnementaux. Six villes ont été retenues et accompagnées pendant 9 mois. Les besoins exprimés portent sur de nombreux aspects et correspondent à différents stades de maturité des projets : appui méthodologique à la gestion des données, élaboration d'outils d'aide à la décision, approfondissement de projets existants, nouveaux services, implication des acteurs du territoire.

Rendez-vous le 13 juin au Hub de la Banque des Territoires pour découvrir les résultats de ces expérimeentations et rencontrer les porteurs projets de ces 6 territoires.

