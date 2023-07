Visite libre du siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse) Banque de France Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre du siège de la Banque de France (Hôtel de Toulouse) 16 et 17 septembre Banque de France Entrée libre et sur inscription

Venez découvrir les missions, les métiers et le patrimoine de la Banque de France.

Des pôles d’échanges seront à votre disposition pour poser vos questions en direct aux agents de la Banque ainsi que des jeux pour les plus jeunes. Vous pourrez également en savoir plus sur la Souterraine, qui abrite la réserve d’or de la France, et contempler un lingot et une barre d’or et des objets historiques.

Puis, vous pourrez admirer son patrimoine exceptionnel : la sublime galerie dorée, les salons d’apparats qui abritent une collection de mobilier du XVIIIème siècle, le tableau de Jean-Honoré Fragonard « La Fête à Saint-Cloud » et enfin le bureau du gouverneur de la Banque de France. D’autres surprises sont prévues tout au long de votre visite …

Cette année, en début de parcours, vous aurez l’occasion de découvrir l’exposition « Les Aliénés », un programme de valorisation des collections de l’ancien Garde meuble royal, en partenariat avec le mobilier national.

Banque de France 31 rue Croix des Petits Champs, 75001 PARIS

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Banque de France