Val-d'Oise Visite de la Banque de France Banque de France Beaumont-sur-Oise, 17 septembre 2023, Beaumont-sur-Oise. Visite de la Banque de France Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France Ancienne banque de france construite dans les années 1920, cette batisse garde des vestiges de cette période. A vous de venir les découvrir ! Banque de France 16 Rue Nationale 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France Succursale de la Banque de France construite en 1920, la bâtisse accueille aujourd’hui la CCHVO ( intercommunalité) et l’Inspection académique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

