BANQUE CENTRALE Péniche Antipode, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 juin 2021

de 19h30 à 21h

payant

Suivi d’un débat avec la Pêche (monnaie locale de Paris) et la Nef (banque éthique)

Dans un hôpital psychiatrique, un fou qui se prend pour « l’Etat » explique à son médecin pourquoi il décide désormais de devenir « Banque centrale ». Il raconte comment, avec les autres pensionnaires, ils ont créé une micro société à l’intérieur de l’établissement. Nous assistons ainsi, à travers ses différentes consultations, à l’histoire de la création monétaire, depuis les premiers coquillages jusqu’aux subprimes.

Sans propos partisan, Banque Centrale est une invitation à s’approprier la question de l’économie. C’est également un conte avec des personnages oniriques comme une pièce fantôme, un gardien des archives sur une île déserte, ou un mystérieux homme au calepin magique. www.solenscene.com

Débat avec la Pêche

La Pêche est une monnaie locale qui existe depuis juin 2014. Née à Montreuil, elle s’étend aujourd’hui à Paris, Bagnolet, Le Pré-Saint- Gervais, Fontenay-sous-Bois, Pantin, Saint-Denis, Vincennes. Une quarantaine de monnaies citoyennes circulent en France et une centaine partout dans le monde.

C’est une réponse citoyenne pour lutter contre la crise économique et soutenir le commerce et l’emploi local, pour créer une économie solidaire et plus humaine. peche-monnaie-locale.fr

La Nef (Nouvelle Economie Fraternelle) est une coopérative financière absente des marchés financiers et de la spéculation. Elle existe depuis 1988. Son slogan « Pour que l’argent relie les hommes » traduit son action qui vise à établir un lien de sens et de coresponsabilité entre les deux acteurs essentiels du système financier, à savoir les épargnants et les emprunteurs.

La Nef propose des produits d’épargne simples et ne finance que des projets à caractère écologique, social ou culturel. Elle publie chaque année la liste et les caractéristiques des prêts qu’elle a accordés.

Péniche Antipode Face au 55 quai de la Seine Paris 75019

