Festival Fest’uzine #3 Banos, 8 juillet 2023, Banos.

Banos,Landes

Pour sa 3ème édition, le festival FEST’UZINE s’installera sur la colline de Banos, au milieu des platanes surplombant la Chalosse.

Tel un phare dans la nuit, la colline restera allumée jusqu’au bout de la nuit, et il y a de fortes chances que la musique résonne au delà des frontières banossaises !

Pour cette nouvelle édition, l’association l’Uzine à Gaz a décidé de vous offrir la soirée !

On vous attend donc nombreuses et nombreux !.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Banos 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



For its 3rd edition, the FEST’UZINE festival will take place on the Banos hill, amid the plane trees overlooking the Chalosse region.

Like a lighthouse in the night, the hill will remain lit until the end of the night, and there’s a good chance that the music will resonate beyond the borders of Banos!

For this new edition, the l’Uzine à Gaz association has decided to offer you the evening!

We look forward to seeing many of you there!

En su 3ª edición, el festival FEST’UZINE se celebrará en la colina de Baños, entre los plátanos que dominan la región de Chalosse.

Como un faro en la noche, la colina estará iluminada hasta el final de la noche, ¡y es muy probable que la música resuene más allá de las fronteras de Baños!

Para la edición de este año, la asociación l’Uzine à Gaz ha decidido regalarles la noche

¡Esperamos veros a muchos de vosotros!

Ausgabe des Festivals FEST’UZINE wird sich auf dem Hügel von Banos niederlassen, inmitten von Platanen mit Blick auf Chalosse.

Wie ein Leuchtturm in der Nacht wird der Hügel bis zum Ende der Nacht beleuchtet bleiben, und die Chancen stehen gut, dass die Musik über die Grenzen von Banos hinaus hallt!

Für diese neue Ausgabe hat der Verein l’Uzine à Gaz beschlossen, Ihnen den Abend zu schenken!

Wir erwarten Sie also zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-30 par Landes Chalosse