Une marche pour Jina Banon Banon, 16 septembre 2023, Banon.

Une marche pour Jina Samedi 16 septembre, 10h00 Banon gratuit, réservation indispensable (matériel fourni)

Shadi Fathi vous invite à l’inauguration de son audio-balade et vous propose de (re)découvrir le village de Banon, accompagné·e de sa composition musicale.

Je marche à Banon, dans la vieille ville, et je songe. Il y a un an, les paramilitaires iraniens ont tué une jeune iranienne, Jina, parce qu’elle n’était pas correctement voilée. Depuis, tout un pays est en marche pour retrouver sa dignité et surtout, sa liberté. Marchons ensemble à Banon. Au coeur de la Provence, je vous ferai sentir le goût délicieux de la musique et de la poésie persanes et kurdes. Marchons ensemble en hommage à toutes celles et ceux qui font de petits et de grands pas vers la liberté. Shadi Fathi

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

audio-balade Shadi Fathi

