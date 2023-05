Élisabeth Molimard – Tournage d’art sur bois 116 rue de l’Industrie, 1 mai 2023, .

Exposition/atelier, démonstration de tournage sur bois d’Elisabeth Molimard et exposition de peinture d’Emmanuel Fandre..

2023-05-01 à ; fin : 2023-06-30 . .

116 rue de l’Industrie

Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition/workshop, woodturning demonstration by Elisabeth Molimard and painting exhibition by Emmanuel Fandre.

Exposición-taller, demostración de torneado de madera a cargo de Elisabeth Molimard y exposición de pintura de Emmanuel Fandre.

Ausstellung/Workshop, Vorführung des Holzdrechselns von Elisabeth Molimard und Gemäldeausstellung von Emmanuel Fandre.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon