Bannière événement soirée Loven x Les 3T Les Trois Tricoteurs Roubaix, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Loven kombucha x Les Trois Tricoteurs Vendredi 22 mars, 19h30 Les Trois Tricoteurs Entrée libre

Venez célébrer le printemps à notre soirée Loven Kombucha chez Les Trois Tricoteurs !

En ces jours bien gris, Loven Kombucha et Les Trois Tricoteurs fêtent l’arrivée du printemps en s’associant le temps d’une soirée ! On se retrouve donc le vendredi 22 mars dès 19h30

Au programme : de la bonne musique, des chaussettes, du kombucha (évidemment) et plein d’autres surprises

Restez à l’affût de nos réseaux, on a encore plein de choses à vous raconter !

**Informations:**

Date: 22 mars 2024 dès 19H30

Lieu: Les Trois Tricoteurs, 7 rue du chemin de fer 59100 Roubaix

Tarifs : Entrée libre

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

