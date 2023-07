Nuit d’action de grâce Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’Évènement: Liège

Sprimont Nuit d’action de grâce Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont, 31 décembre 2023, Sprimont. Nuit d’action de grâce 31 décembre et 1 janvier Banneux – Prieuré Regina Pacis Entrée libre Nuit du 31 décembre 2023 (21h) au 1er janvier 2024 (6h), au prieuré de Banneux « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche (Ps 137,1). »

Venez passer la nuit de la nouvelle année en action de grâce !

Repas tiré du sac et apporter son offrande Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Walloon Region Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T21:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

prière nouvel an

