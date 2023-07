Pause Mamans Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’Évènement: Liège

Sprimont Pause Mamans Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont, 19 octobre 2023, Sprimont. Pause Mamans Jeudi 19 octobre, 09h15 Banneux – Prieuré Regina Pacis Sur inscription Une journée par mois, de 9h15 à 15h, au prieuré de Banneux Thème : Le mystère de la femme dans l’Ancien Testament

Animateur : Frère Brice Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Walloon Region [{« type »: « email », « value »: « hotellerie@stjean-banneux.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:15:00+02:00 – 2023-10-19T15:00:00+02:00

2023-10-19T09:15:00+02:00 – 2023-10-19T15:00:00+02:00 enfants famille Détails Catégories d’Évènement: Liège, Sprimont Autres Lieu Banneux - Prieuré Regina Pacis Adresse Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Ville Sprimont Departement Liège Lieu Ville Banneux - Prieuré Regina Pacis Sprimont

Banneux - Prieuré Regina Pacis Sprimont Liège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sprimont/