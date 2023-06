Retraite de l’Assomption Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont, 14 août 2023, Sprimont.

Retraite de l’Assomption 14 et 15 août Banneux – Prieuré Regina Pacis Sur inscription

Les 14 et 15 août 2023, la retraite commence à 10h et finit le 15 août à 15h.

Ce sera en pension complète et au rythme de la vie de prière des Frères.

Prédicateur: Fr. Brice

Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Walloon Region [{« type »: « email », « value »: « hotellerie@stjean-banneux.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T10:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-15T00:00:00+02:00 – 2023-08-15T15:00:00+02:00

Marie