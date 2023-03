Weekend des familles Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’Évènement: Liège

Weekend des familles Banneux – Prieuré Regina Pacis, 29 avril 2023, Sprimont. Weekend des familles 29 avril – 1 mai Banneux – Prieuré Regina Pacis Sur inscription Du samedi 29 avril au lundi 1er mai, au prieuré de Banneux Un week-end de joie pour vivre sa foi en famille ! Nous vivrons, dans une atmosphère de convivialité, des temps de prières, de réflexions sur quelques grands sujets qui touchent la famille. Des activités pour les enfants et les adolescents, par tranche d’âges seront proposées. ATTENTION : nombre de places limité à 10 familles Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Walloon Region [{« type »: « email », « value »: « hotellerie@stjean-banneux.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

