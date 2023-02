Retraite de Pâques Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’Évènement: Liège

Retraite de Pâques Banneux – Prieuré Regina Pacis, 6 avril 2023, Sprimont. Retraite de Pâques 6 – 9 avril Banneux – Prieuré Regina Pacis

Sur inscription Du jeudi 6 avril au dimanche 9 avril, au prieuré de Banneux Retraite spirituelle en silence au rythme de la liturgie des trois jours saints du Triduum Pascal. Elle débutera au soir du Jeudi Saint avec l’office de la Cène et se terminera le dimanche de Pâques.

Au programme : offices, messes, enseignements, services, écoute et confessions Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T17:00:00+00:00 – 2023-04-09T10:00:00+00:00

