Retraite spirituelle sur St Joseph Banneux – Prieuré Regina Pacis, 10 mars 2023 18:00, Sprimont. Retraite spirituelle sur St Joseph 10 – 12 mars Banneux – Prieuré Regina Pacis

Sur inscription Du vendredi 10 mars au dimanche 12 mars, au prieuré de Banneux Cette retraite s’adresse à tous et en particulier aux chrétiens qui désirent découvrir et vivre de la paternité de saint Joseph. Intervenant : Mgr Jean-Pierre Delville Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:00:00+00:00 – 2023-03-12T16:00:00+00:00

