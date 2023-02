Cycle de théologie Banneux – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’Évènement: Liège

Cycle de théologie Banneux – Prieuré Regina Pacis, 4 mars 2023, Sprimont. Cycle de théologie Samedi 4 mars, 09h15 Banneux – Prieuré Regina Pacis

Sur inscription Un samedi par mois jusqu’en juillet, de 9h15 à 12h au prieuré de Banneux Thème de l’année : Commentaire du Credo

Intervenant : Frère Gilles-Christ Programme : enseignement + pause + échange, messe et repas avec la communauté pour ceux qui le souhaitent Banneux – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T08:15:00+00:00 – 2023-03-04T11:00:00+00:00

