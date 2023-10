En présence des reliques de sainte Thérèse Banneux Notre-Dame – Prieuré Regina Pacis Sprimont Catégories d’Évènement: Liège

Sprimont En présence des reliques de sainte Thérèse Banneux Notre-Dame – Prieuré Regina Pacis Sprimont, 8 octobre 2023, Sprimont. En présence des reliques de sainte Thérèse 8 – 12 octobre Banneux Notre-Dame – Prieuré Regina Pacis Entrée libre Dimanche 8 octobre de 19h00 à 21h00 : Rosaire au sanctuaire de Banneux

Lundi 9 octobre à 16h00 : Eucharistie au sanctuaire de Banneux

Vénération des reliques de Sainte Thérèse au prieuré Banneux Notre-Dame des Frères de Saint-Jean : Dimanche 8 octobre à partir de 21h30 jusqu’au lundi 9 à 15h30 Mardi 10 octobre à partir de 21h jusqu’au mercredi 7h30

Mercredi 11 octobre de 10h à 13h et à partir de 23h jusqu’au jeudi 9h30

Renseignements : Frère Gilles-Christ 04 65 18 25 32 Banneux Notre-Dame – Prieuré Regina Pacis Rue de la Sapinière, 50 B-4141 Banneux Sprimont 4141 Liège Walloon Region Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T21:30:00+02:00 – 2023-10-08T23:59:00+02:00

