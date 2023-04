Festival occitan Escambis Place de la mairie et salle des fêtes Bannes Catégories d’Évènement: Bannes

Lot

Festival occitan Escambis Place de la mairie et salle des fêtes, 26 mai 2023, Bannes. Ce festival s’adresse à toutes les générations qui se retrouvent dans des domaines variés tels que la musique, le chant, la danse, la littérature, le théâtre ou le conte.

Restauration et buvette sur place..

Place de la mairie et salle des fêtes

Bannes 46400 Lot Occitanie



This festival is aimed at all generations who meet in various fields such as music, song, dance, literature, theater or storytelling.

Catering and refreshments on site. Este festival está dirigido a todas las generaciones, que pueden reunirse en diversos ámbitos como la música, el canto, la danza, la literatura, el teatro o la narración.

Catering y refrescos in situ. Dieses Festival richtet sich an alle Generationen, die sich in verschiedenen Bereichen wie Musik, Gesang, Tanz, Literatur, Theater oder Märchen wiederfinden.

Verpflegung und Getränke vor Ort. Mise à jour le 2023-04-09 par OT Vallée de la Dordogne

