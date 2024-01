Troc et Puces Bannalec, dimanche 25 février 2024.

Troc et Puces Bannalec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

En intérieur et extérieur (chapiteau). Troc et puces de l’École Notre Dame. Buvette et petite restauration sur place.

.

Rue Jean Moulin

Bannalec 29380 Finistère Bretagne apelnotredamebannalec@yahoo.fr



L’événement Troc et Puces Bannalec a été mis à jour le 2024-01-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS