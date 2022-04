Banna Color Bannalec, 21 mai 2022, Bannalec.

Banna Color Place de la Liberation Centre-bourg Bannalec

2022-05-21 16:30:00 – 2022-05-21 20:30:00 Place de la Liberation Centre-bourg

Bannalec Finistère Bannalec

Participez à la troisième édition de la course colorée made in Pays de Quimperlé ! Un nouveau parcours, un échauffement en musique et du fun !

En cas d’annulation dûe au COVID-19 il sera possible de se faire rembourser intégralement

http://jeunessesansfrontieres29.e-monsite.com/

