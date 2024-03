Banlieuz’Arbres Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

Banlieuz’Arbres Exposition / Collectif d’artistes les Banlieuz’Arts 21 mars – 21 juin Centre Culturel de Quartier Reynerie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2024-06-21T13:30:00+02:00 – 2024-06-21T17:00:00+02:00

À travers une démarche collective artistique qui montre les talents de notre quartier, les Banlieuz’Arts sont un modèle de mise en relation entre personnes, entre arts différents, entre âges différents. Ils oeuvrent en concertation et ont constitué depuis début 2022 un collectif d’artistes pour montrer à quel point l’art est vecteur d’émancipation. Le pari des Banlieuz’Arts est d’échanger entre les différences des uns et des autres et de montrer que l’art est là pour interroger, poser des questions en permanence et remettre des valeurs sociétales en dynamique, il est ainsi présent pour défendre la liberté d’expression et faire société.

Vernissage jeu. 21 mars – 18h

Finissage sam. 22 juin au parc du château

Exposition au Centre Social CAF Reynerie et Centre culturel de quartier Reynerie

Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

© Muhammad Raufan