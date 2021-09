Bankkara Discord Le Chapiteau, 12 septembre 2021, Marseille.

Bankkara Discord

Le Chapiteau, le dimanche 12 septembre à 16:00

On est dimanche et tu es tout juste en train de te remettre du weekend, il te reste un soupçon d’énergie et tu n’as qu’une seule envie : finir la semaine en beauté avec de la bonne musique, des good vibes et en douce compagnie Tu sais quoi ? On a une bonne nouvelle pour toi ! Le Bankkara Discord crew investit pour la première fois les platines du Chapiteau avec pour seul objectif de te faire passer un dimanche de qualidad, bon pour les oreilles et pour le moral ! Open air option pétanque et enflammage du dancefloor sur fond de techno house, en somme de quoi redescendre du weekend en rythme et avec le sourire ! LINE UP BANKKARA DISCORD CREW Bankkara Discord est un collectif composé d’amis passionnés, aux influences techno-house. Ils organisent depuis des années des free party décadantes à Marseille. Only good vibes, only good music… Le set s’arrête à 22h00, par respect pour le voisinage . Le Chapiteau ferme à 00h00. — EVENEMENT GRATUIT SUR RESERVATION OBLIGATOIRE Jauge limitée, n’oubliez pas de réserver ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/n2373mya](https://tinyurl.com/n2373mya) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T23:59:00