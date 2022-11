Le développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la nature) BANGA PARC Tsimkoura Catégorie d’évènement: Tsimkoura

Le développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la nature) BANGA PARC, 12 décembre 2022, Tsimkoura. Le développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la nature) 13 – 22 décembre BANGA PARC dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. BANGA PARC Tsimkoura, 9 rue wanamimangajou 97 620 CHIRONGUI Tsimkoura 97620 Mayotte il est important de mettre en place une éducation à l’environnement et au développement durable depuis le plus jeune âge car les jeunes d’aujourd’hui sont l’avenir de demain. C’est pourquoi nous intégrons cette valeur transversale dans tous nos projets. De ce fait, il va de soi que nous intègrerons cette notion dans nos ACM. Pour cela nous proposerons les actions suivantes lors de nos ACM avec hébergement et sans hébergement :

• Faire découvrir aux jeunes le cycle des déchets,

• Organiser des sorties découvertes (usine de recyclage, sortie mangroves, …)

• Valoriser les déchets : fabriquer et instaurer des poubelles de tris dans l’ACM. Et proposer des activités de recyclage : fabrication de bracelet en paille, porte-monnaie en brique, bijoux, …

