BANG CLUB 9 : PM WARSON Dynamite Shakers LA MANUFACTURE, 11 mars 2023, ST QUENTIN.

BANG CLUB 9 : PM WARSON Dynamite Shakers LA MANUFACTURE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LA VILLE DE SAINT-QUENTIN (1-1116371 ; 2-1087609 ; 3-1087610) presente ce concert PM WARSON (UK): Vous avez deux pieds, deux jambes, deux oreilles, un cœur et une âme? Vous aimez Ray Charles, Tamla Motown et la fête? Lisez, vous viendrez. « Si le chanteur et multi-instrumentiste excelle dans l’art de raviver la flamme du Rhythm & Blues et de la Soul des sixties depuis ses débuts dans les clubs londoniens, il lui a fallu longuement étudier le Delta Blues, l’Americana, le early Jazz, le Rock’n’Roll pour parfaire son discours musical intemporel » (FIP) En 1ère partie : DYNAMITE SHAKERS (FR) Ces garnements aiment Dogs, Fleshtones et Sonics. Nous aussi ! Si jeunes et si bons, c’est presque indécent ! « Les DYNAMITE SHAKERS savent associer élégance et sauvagerie. Ils le démontrent tout au long d’un set aussi bondissant que maitrisé » (Rock&Folk) « Ils sonnent comme en 1976 sonnaient les groupes qui, déjà, étaient persuadés d’arriver dix ans trop tard » (Best)A partir de 12 ansRéservation PMR : 0323623677

LA MANUFACTURE ST QUENTIN 8 RUE PAUL CODOS 2100

