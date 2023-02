Bang Club #9 : PM Warson + Dynamite Shakers en concert à La Manufacture, 11 mars 2023, Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin.

Bang Club #9 : PM Warson + Dynamite Shakers en concert à La Manufacture

2023-03-11 19:30:00 – 2023-03-11 22:00:00

5 Après deux années de disette, une belle respiration et un uppercut, l’association Bang Bang ! revient à La Manufacture, le samedi 11 mars à partir de 19h30.

Avec :

PM WARSON

“Vous avez deux pieds, deux jambes, deux oreilles, un cœur et une âme ? Vous aimez Ray Charles, Tamla Motown et la fête ? Lisez, vous viendrez.

« Si le chanteur et multi-instrumentiste excelle dans l’art de raviver la flamme du Rhythm & Blues et de la Soul des sixties depuis ses débuts dans les clubs londoniens, il lui a fallu longuement étudier le Delta Blues, l’Americana, le early Jazz, le Rock’n’Roll pour parfaire son discours musical intemporel » (FIP)”

Et en entrée :

THE DYNAMITE SHAKERS

“Ces garnements aiment Dogs, Fleshtones et Sonics. Nous aussi ! Si jeunes et si bons, c’est presque indécent !

« Ils savent associer élégance et sauvagerie. Ils le démontrent tout au long d’un set aussi bondissant que maitrisé » (Rock&Folk)

« Ils sonnent comme en 1976 sonnaient les groupes qui, déjà, étaient persuadés d’arriver dix ans trop tard » (Best)

Tarifs : 10€ (plein) /5€ (- de 25 ans et adhérents)

Billetterie à l’Espace Saint-Jacques au 0323623677

billetterie@saint-quentin.fr +33 3 23 62 36 77

