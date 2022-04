Bang Club 7 à La Manufacture Saint-Quentin, 14 mai 2022, Saint-Quentin.

Bang Club 7 à La Manufacture Saint-Quentin

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin

Le dernier Bang Club de la saison fleure bon la crème solaire et l'insouciance estivale : danse frénétique avec OH ! GUNQUIT, nonchalance Pop avec SILVER SYNTHETIC et mélodies éternelles avec THE COURETTES!

OH ! GUNQUIT est un quintet de Londres qui s’évertue à coups de guitares vintage, de saxophones et de hula-hoop à accoupler les Cramps aux B52s ! Et le plus surprenant c’est qu’ils y parviennent ! « Dance like you don’t give a damn » !

SILVER SYNTHETIC est originaire de New Orleans mais joue une musique américaine cosmique qu’on imagine plus venir de S.F ou L.A. R&R, Pop, Country, les guitares se mêlent aux harmonies vocales avec un savoir faire séculaire et une exubérance communicative. La félicité à portée de mains…

THE COURETTES ? Le parfait cocktail entre Garage Rock, Surf music, Girl groups des 60s, le tout produit par Phil Spector ! Imaginez les Ronettes accompagnées par les Ramones. Oubliez les White Stripes, le fantasme ultime enfin exaucé, le rêve devenu réalité, c’est eux!

+33 3 23 62 36 77

La Manufacture

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-04-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois