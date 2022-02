Bang Club #6 : Alvida + Parlor Snakes en concert à La Manufacture Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Bang Club #6 : Alvida + Parlor Snakes en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 11 mars 2022, Saint-Quentin. Bang Club #6 : Alvida + Parlor Snakes en concert à La Manufacture Saint-Quentin

2022-03-11 20:00:00 – 2022-03-11 22:30:00

Saint-Quentin Aisne 10 PARLOR SNAKES (Paris)

Inspiré d’artistes mythiques comme les Stooges, David Bowie ou T. Rex, PARLOR SNAKES était déjà excellent sur disque mais sur scène c’est une véritable déflagration ! « Ce qui nous plaît, c’est entretenir cette énergie rock, cette violence sur scène. C’est une nouvelle recherche de transe » (Eugénie/Parlor Snakes)

« Si le rock a encore un sens, alors Parlor Snakes en est une brillante illustration » (Les Inrocks) ALVILDA (Paris)

« ALVILDA, ou l’éloge de la simplicité : quatre filles, un tapis musical powerpop, un chant en français, une pop immédiate et puissante qui renoue (enfin) avec la grande histoire des « groupes de filles à guitares », influencés à la fois par les yé-yé et le rock lo-fi » (Libération) Tarifs : 10€ (plein) /5€ (- de 25 ans et adhérents) La Manufacture

8 rue Paul Codos

8 rue Paul Codos

8 rue Paul Codos

