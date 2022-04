Bang! / Choeur d’enfants de l’Orchestre de Paris Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Bang! / Choeur d’enfants de l’Orchestre de Paris Philharmonie de Paris, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 01 juin 2022

de 16h30 à 18h30

. payant Tarif unique : 10 EUR

Créé en 1975 par le Trinity Boys Choir, auquel il était destiné, Bang! est un opéra pour la jeunesse mêlant l’extrême vitalité musicale à l’odeur de la poudre ! Créé en 1975 par le Trinity Boys Choir, auquel il était destiné, Bang! est un opéra pour la jeunesse mêlant l’extrême vitalité musicale à l’odeur de la poudre ! Grand chef de chœur actif à Cambridge et compositeur de musique sacrée (dont un Gloria, un Magnificat, un Requiem, une Messe pour enfants), John Rutter perpétue l’excellence de la tradition chorale britannique, légendaire pour ses chœurs de garçons. Sur un livret assemblé par David Grant, c’est un célèbre épisode de l’histoire anglaise qui fait l’objet de Bang! : le « Gunpowder Plot » de 1605 (« Conspiration des poudres »), attentat manqué contre le roi Jacques 1er et le parlement britannique, dans un contexte de persécution religieuse des catholiques. Alternant parties parlées (en français) et chantées (en anglais) cette production mise en scène par Amélie Parias restitue tout le dramatisme, des origines du complot jusqu’au procès des coupables, de cet épisode pittoresque d’une histoire devenue, en grande partie, légende. Émouvant, romanesque, plein de suspense et instructif : un opéra à savourer en famille ! Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22815 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430805975

© Camille Jourdy Bang! / Choeur d’enfants de l’Orchestre de Paris

