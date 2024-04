Bang Bang Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 15:00 –

Gratuit : non 17,50 € / 25 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Bang Bang… Ces mots résonnent comme des battements de cœur palpitants… Une explosion de liberté et d’énergie qui pulse à travers le spectacle qui vous attend. Bang Bang, c’est bien plus qu’un simple titre, c’est un cri de ralliement, un état d’esprit enivrant qui anime une troupe impatiente. Préparez-vous à vivre une expérience unique où les ingrédients de la tradition du music-hall se feront amis avec l’audace et l’impertinence. Entre éclats de rire, ballets finement exécuté, mélodies envoutantes, poésie inattendue, costumes chatoyants, vous saurez où vous habitez tout en vous disant qu’il y a de la fraîcheur dans l’air ! La malice, la séduction, le plaisir de la transgression se feront lignes directrices de cette nouvelle saison du Patis. Un cabaret qui appelle à réveiller l’esprit canaille qui habite chacun de nous le temps d’une soirée. Les spectateurs se feront actifs et complices des artistes pour les mettre dans des situations loufoques et se laisser surprendre par des numéros inattendus. De votre entrée à votre sortie, c’est une effervescence qui vous fera passer du coq à l’âne avec délectation !… 3… 2… 1… Bang Bang !!! Par le Cabaret Le Patis (Le Mans)

Sémaphore – Espace Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://semaphore-nantes.fr/