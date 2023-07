Cet évènement est passé Banel & Adama / Avant-premières ! 8e édition Cinéma Majestic Bastille Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Banel & Adama / Avant-premières ! 8e édition Cinéma Majestic Bastille Paris, 10 juillet 2023, Paris. Le lundi 10 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif unique : 6€ Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le cinéma Majestic Bastille vous invite à découvrir le film « Banel & Adama » de Ramata-Toulaye Sy en avant-première ! Avant-première en présence Ramata-Toulaye Sy, réalisatrice et de Mati Diop, actrice (sous réserve)

Rencontre animée par la journaliste Perrine Quennesso Banel & Adama de Ramata-Toulaye Sy France, Sénégal, Mali | 2023 | 1h27 | VOSTFR Banel et Adama s’aiment. Ils vivent dans un village éloigné au Nord du Sénégal. Du monde, ils ne connaissent que ça, en dehors, rien n’existe. Mais l’amour absolu qui les unit va se heurter aux conventions de la communauté. Car là où ils vivent, il n’y a pas de place pour les passions, et encore moins pour le chaos. Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023. Cinéma Majestic Bastille 2-4 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://fb.me/e/2M7Zp3xfR https://fb.me/e/2M7Zp3xfR https://bit.ly/AVPCIP23

© Best Friends Forever Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Cinéma Majestic Bastille Adresse 2-4 Boulevard Richard Lenoir Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cinéma Majestic Bastille Paris

Cinéma Majestic Bastille Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/