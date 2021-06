Châteaurenard Châteaurenard 13160, Châteaurenard Bandùra Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: 13160

Châteaurenard

Bandùra Châteaurenard, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Châteaurenard. Bandùra 2021-07-05 – 2021-07-05 Avenue Denis Pauleau Arène de Châteaurenard

Châteaurenard 13160 Châteaurenard Dans les Arènes de Chateaurenard, venez assister au concert de Bandùra.

Soirée offerte par le Comité des fêtes. Concert Bandùra. +33 4 90 24 25 50 Concert Bandùra. Dans les Arènes de Chateaurenard, venez assister au concert de Bandùra.

Soirée offerte par le Comité des fêtes.

Détails Catégories d’évènement: 13160, Châteaurenard Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteaurenard Adresse Avenue Denis Pauleau Arène de Châteaurenard Ville Châteaurenard lieuville 43.88357#4.86