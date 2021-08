Bandshe party Petit Bain, 8 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 8 septembre 2021

de 18h à 22h

gratuit

Petit bain présente : MERCREDI APÉROBARGE BANDSHE :

Bandshe fête le lancement de sa plateforme digitale pour les femmes professionnelles de la musique live ! BANDSHE est une association qui a pour but de soutenir, valoriser et démocratiser la place des femmes dans le milieu professionnel des musiques actuelles live. C’est pourquoi BANDSHE vous présente sa plateforme de recrutement en ligne mettant en valeur les talents féminins, et fête son lancement officiel le 8 septembre sur le rooftop de Petit Bain !

PROGRAMME

▂ TABLE RONDE (thématique à venir)(18h30-19h30)

Venez nous rencontrer et échanger avec d’autres associations : Musiciennes & Co, Act Right, Beatz by Girlz …

▂ Château Forte (live)

Château Forte est deux, et chante dans la langue qu’elle parle. Un peu d’élec, quelques cordes, de l’altitude, des accords frappés sur le synthé ou minutieusement faufilés sous les lignes mélodieuses haute tension.

Lien d’écoute : https://youtu.be/A9BofVsC2o4

Calling Marian (djset)

Calling Marian est assurément l’une des figures émergentes de la scène électronique à suivre de très près. DJ, productrice et live performeuse, cette artiste insatiable multiplie les projets, que ce soit en solo avec une série d’EP mêlant électro, techno et acid, la musique à l’image et la gestion de son label CVNT Records.

Marai (dj set)

Marai impose ses rythmiques entre downtempo, beats psyché et drums racés. Fantasmagorie des pieds brisés sous le soleil sombre, plonger dans la rythmie nogroove.

Concerts -> Électronique

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

