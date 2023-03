Marché Potier de Bandol Quai du port, 9 avril 2023 09:00, Bandol.

Marché artisanal, céramique et poterie 9 et 10 avril 1

https://www.terresdeprovence.org/bandol

Les 66 exposants sélectionnés, mêlant jeunes talents et céramistes confirmés, proposent cette année une diversité d’expressions (sculpture et vaisselle), de techniques (faïences, grès, porcelaine, raku…) et d’origine géographique, à découvrir les 9 et 10 avril à Bandol.

Autour du marché vous découvrirez un atelier pour les enfants, un atelier de démonstration, une librairie spécialisée et le fournisseur matériel céramique Solargil.

Un concours « prix du public » est également proposé, la remise du prix aura lieu le lundi 10 avril à 12h.

Quai du port Quai du port Bandol L’Escourche Bandol 83150 Var

