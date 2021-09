Bandit Bandit + Sarah Maison Caen, 1 octobre 2021, Caen.

Bandit Bandit + Sarah Maison 2021-10-01 – 2021-10-01 Portobello Rock Club 7 bis avenue de Tourville

Caen Calvados

Le Portobello reçoit deux groupes en concert :

Bandit Bandit

Empruntant aux duos iconiques des sixties son charme et sa sensualité, Bandit Bandit livre un son élégant, orgasmique et explosif : dans la musique comme dans l’image, ces Bonnie & Clyde des temps modernes trimballent leur énergie rétro et flirtent avec les codes d’un cinéma de gangsters sulfureux et indomptable, sans jamais se délester de leur puissance stoner et de leurs riffs acérés.

Sarah Maison

Apparue au détour d’un Western Arabisant psyché envoûtant puis un premier EP sorti dans la foulée courant 2018, la chanteuse et compositrice française Sarah Maison, lauréate du dispositif Variation(s) 2020 (FGO Barbara), est de retour avec Soleils. Un deuxième EP qui se dévoile comme le prolongement captivant d’une échappée pop où ses influences de toujours, la chanson française et l’impressionnisme oriental, en miroir de son parcours de vie, se fondent dans cette escapade cosmique de comète en planète, au service d’une musique flamboyante.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Source : Portobello Rock club

Plus d’informations sur le site du Portobello.

