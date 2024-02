BANDIT BANDIT DEPORTIVO LE MeM – RENNES Rennes, mardi 9 avril 2024.

Le festival MythosDéportivoFrance / RockAprès 7 ans de pause, Deportivo a surpris son monde en remontant sur scène le 14 octobre 2022, à l’occasion d’un concert à La Cigale de Paris. La date affichait complet depuis quelques mois déjà et le concert loin d’être un rendez-vous pour nostalgiques, s’est avéré être une véritable célébration du moment présent. Portée par l’énergie commune des fans et du groupe lui-même, voyant des jeunes gens d’une vingtaine d’années s’associer à des quarantenaires pour reprendre en chœur les paroles de Jérôme Coudanne, monter sur scène pour embrasser les musiciens et sauter joyeusement dans la foule.Bandit BanditFrance / RockLoin des chaînes et des empires de la haine, loin des emprises et des folies inhumaines, un cri.Du rock, et de la vie. Une aventure qui luit d’un éclat infini.Commencée il y a maintenant quatre ans, celle de Bandit Bandit n’en finit plus d’atteindre, d’émouvoir, et de (con)vaincre. Devant la dureté des maux, ils ont su faire trembler les mots. Océan de douceur incisive face au néant des douleurs agressives, leur monde est un mur, un bloc, un futur.

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35