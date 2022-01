Bandes dessinées : l’envers de la planche Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bandes dessinées : l’envers de la planche Médiathèque José Cabanis, 15 janvier 2021, Toulouse. Bandes dessinées : l’envers de la planche

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 15 janvier 2021 à 18:00

ÉVÉNEMENT ANNULÉ

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Les fêtes de Noël sont un moment crucial pour le secteur de la bande dessinée. Mais derrière le gros succès de librairie, quels sont le quotidien et les conditions de travail des artistes de ce secteur ?

Rencontre et échanges avec Alexandre Clérisse et Thierry Smolderen, scénariste.

Animé par Xavier Lalu, spécialiste des médias en ligne et du numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-15T18:00:00 2021-01-15T20:00:00

