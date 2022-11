« Bande magnétique » par Raphaël Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

« Bande magnétique » par Raphaël Saint-Paul-Trois-Châteaux, 3 décembre 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. « Bande magnétique » par Raphaël

Avenue des coteaux du tricastin Place du 14 juillet Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Place du 14 juillet Avenue des coteaux du tricastin

2022-12-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-03 22:00:00 22:00:00

Drôme Concert revisité du chanteur Raphaël Place du 14 juillet Avenue des coteaux du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

