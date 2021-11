Paris Librairie Le Divan île de France, Paris Bande Dessinée : rencontre avec Étienne Davodeau Librairie Le Divan Paris Catégories d’évènement: île de France

Bande Dessinée : rencontre avec Étienne Davodeau Librairie Le Divan, 19 novembre 2021, Paris.

À l’occasion de la parution de la BD documentaire passionnante ” Le droit du sol” aux éditions Futuropolis, Étienne Davodeau nous fait l’amitié de venir à la rencontre des lecteurs au Divan pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces. Entrée libre L’auteur a entrepris en 2018 une marche en solitaire de la grotte de Pech-Merle, dans le Lot, à la ville de Bure dans la Meuse. En parcourant ces centaines de kilomètres à pied, en arpentant la terre qui les sépare, il interroge le rapport qu’Homo Sapiens entretient avec son sol et ce qu’il y enfouit, y entrepose. Peut-il y avoir un quelconque lien entre celui qui a peint le mammouth de la grotte de Pech-Merle il y a plus de 20000 ans, et ceux qui s’apprêtent à enfouir à des kilomètres sous terre des déchets nucléaires toxiques, pendant plusieurs milliers d’années ? De ce voyage, de sa propre réflexion et de son enquête est née “Le droit du sol” une BD documentaire passionnante publiée aux éditions Futuropolis. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable. Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

