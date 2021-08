Bande dessinée : RDV avec Elizabeth Colomba & Aurélie Lévy Librairie Le Divan, 8 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 8 septembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

L’artiste Elizabeth Colomba et l’autrice Aurélie Lévy présenteront et dédicaceront leur roman graphique « Queenie, la marraine de Harlem » publié aux éditions Anne Carrière.

Harlem 1933. Voici la vie d’une impitoyable cheffe de gang, fer de lance du mouvement afro-américain et féministe. Sur fond de jazz, de vaudou et de fusillades, les auteures nous convient à un bal tourbillonnant et ensanglanté.

Nous avons appris que l’histoire de leur superbe roman graphique, va être adapté à Hollywood. Félicitations !

Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

Contact :Librairie Le Divan 01 53 68 90 68 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-ledivan.com/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/

