A l'occasion de la réédition de la bande dessinée «AU TEMPS DES TIRADOUS» d'Henriette et Marcel SAULE, le Moment Librairie vous propose une rencontre avec les Amis du Vieux Salies. Nous parlerons sauvegarde, défense, mise en valeur mais aussi passion, enthousiasme, implication. Nous en profiterons pour évoquer le travail de Marcel, Henriette et Hélène SAULE, botanistes et enseignants, figures de Salies de Béarn.

Lieu Salies-de-Béarn Adresse Le Moment Librairie 3 place du Bayaà