Bande dessinée, les origines. De Töpffer aux années folles. Centre Charles Péguy, 8 avril 2022, Orléans.

du vendredi 8 avril au samedi 18 juin à Centre Charles Péguy

La bande dessinée a pris une place considérable dans l’univers du divertissement depuis la seconde moitié du 20e siècle, au point d’être désormais considérée comme un art à part entière. Le genre s’est imposé dans tous les foyers de la planète : en France plus de la moitié des enfants ou des adultes ont lu une BD dans l’année. Pourtant, ses origines nous sont souvent peu connues. « Comment est née la bande dessinée ? A quelle époque ? Sous quelle forme ? » font partie des nombreuses questions auxquelles cette exposition tente de répondre Historien et dessinateur, Guillaume Doizy est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire de la caricature, de l’image, du dessin de presse et de la presse en général. Il a fondé le site caricaturesetcaricature.com en 2007 ainsi que l’agence iconographique Caricadoc ### Autour de l’exposition **Visites commentées de l’exposition** _Samedi 9 avril, 14 mai, 18 juin à 14h_ **Atelier Beatrix Potter** _Mercredi 13 avril à 14h_ Pierre Lapin fête ses 120 ans cette année. Le petit lapin à la veste bleue n’a pas pris une ride. Mais que sait-on de celle qui l’inventa ? Que sait-on de cette femme audacieuse, inventive et minutieuse ? Que sait-on de ses découvertes, qui furent négligées car elles venaient une femme ? C’est ce que découvriront les enfants lors de l’atelier créatif. **Conférence de Guillaume Doizy** : “Entre BD, dessin d’actualité et caricature, les dessinateurs de presse à la Belle Époque” _Samedi 14 mai à 15h_ Si la Bande dessinée prend timidement son essor dans la première moitié du 19e siècle, il faut attendre la Belle Époque pour voir se multiplier des revues dédiées. Quel est le parcours et le statut de ces dessinateurs qui, contrairement à ce qui prévaut de nos jours, peinent alors à se spécialiser ? Renseignements et réservations : – Par téléphone au 02 38 53 20 23 – En ligne [[https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy](https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy)](https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy)

Entrée libre

Une exposition conçue par Guillaume Doizy

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

