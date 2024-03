BANDE DESSINÉE ET MIGRATION SORTIR DES CASES Montpellier, mardi 19 mars 2024.

BANDE DESSINÉE ET MIGRATION SORTIR DES CASES Montpellier Hérault

Une exposition du Musée National de l’Histoire de l’Immigration

L’Hérault est une terre d’exil et une terre d’accueil. C’est pour affirmer cet engagement que le Département présente à Pierresvives, pendant la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, l’exposition Bande dessinée et migrations Sortir des cases .

Conçue par le Musée national de l’histoire de l’immigration et complétée par un focus héraultais signé Aurel, l’exposition circulera ensuite dans les bibliothèques de l’Hérault. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-23

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

L’événement BANDE DESSINÉE ET MIGRATION SORTIR DES CASES Montpellier a été mis à jour le 2024-03-06 par PIERRESVIVES