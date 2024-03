Bande dessinée, 1964 – 2024 Centre Pompidou Paris, mercredi 29 mai 2024.

Bande dessinée, 1964 – 2024 Une exposition qui rassemble incontournables, surprises et raretés. Une véritable célébration de la BD ! 29 mai – 4 novembre Centre Pompidou 17€ / TR 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T11:00:00+02:00 – 2024-05-29T21:00:00+02:00

Fin : 2024-11-04T11:00:00+01:00 – 2024-11-04T21:00:00+01:00

Le Centre Pompidou célèbre le 9e art dans tous ses espaces, et à tous les niveaux. Une grande exposition au niveau 6, « Bande dessinée 1964 – 2024 », offre une véritable traversée de l’histoire moderne et contemporaine du médium. Immersion dans des univers multiples, allant de la ligne claire franco-belge au manga japonais, des foisonnements graphiques de l’underground aux styles contemporains les plus abstraits. L’accrochage privilégie la diversité, présentant de grands ensembles de planches, des dessins de couvertures, des carnets, ainsi que des éléments de documentation.

Un riche programme de manifestations inédites accompagne cette exposition. Accrochage au cœur du Musée, programmation vivante dans le Forum et au niveau -1. La Bpi n’est pas en reste avec une exposition consacrée à Corto Maltese, l’emblématique héros d’Hugo Pratt, au niveau 2.

Cet événement est organisé en partenariat avec le fonds Hélène & Édouard Leclerc.

Centre Pompidou Place Georges Pompidou, 75004 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.centrepompidou.fr https://twitter.com/CentrePompidou;https://www.instagram.com/centrepompidou/?hl=fr;https://www.facebook.com/centrepompidou.fr/;https://www.facebook.com/RDVaPompidou/;https://www.tiktok.com/@centrepompidou;https://www.youtube.com/user/centrepompidou;https://www.deezer.com/fr/profile/938600951/playlists;https://soundcloud.com/centrepompidou;https://www.linkedin.com/company/centre-pompidou [{« type »: « link », « value »: « https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/9htHbj4 »}] Centre d’art et de culture, musée, lieu d’exposition

Bande dessinée Mangas

David B, « L’Ascension du Haut Mal », 2002 © David B, courtesy L’Association & galerie Anne Barrault