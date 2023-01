Bande de Hautbois et Musiques à Danser ! Valherbasse Valherbasse Valherbasse Catégories d’Évènement: Drôme

kb:France8426

Valherbasse

Bande de Hautbois et Musiques à Danser ! Valherbasse, 11 mars 2023, Valherbasse Valherbasse. Bande de Hautbois et Musiques à Danser ! Espace Haute Herbasse – Valherbasse Valherbasse Drôme

2023-03-11 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-11 21:30:00 21:30:00 Valherbasse

Drôme Valherbasse Réunissant les classes de hautbois et de basson du Conservatoire de Valence et Romans, mais aussi des Conservatoires d’Annonay et de Tain, les musiciens se proposent de faire découvrir des répertoires liés aux musiques de danses traditionnelles. conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr +33 4 75 02 26 42 https://conservatoire.valenceromansagglo.fr/ Valherbasse

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, kb:France8426, Valherbasse Autres Lieu Valherbasse Adresse Espace Haute Herbasse - Valherbasse Valherbasse Drôme Ville Valherbasse Valherbasse lieuville Valherbasse Departement Drôme

Valherbasse Valherbasse Valherbasse Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valherbasse-valherbasse/

Bande de Hautbois et Musiques à Danser ! Valherbasse 2023-03-11 was last modified: by Bande de Hautbois et Musiques à Danser ! Valherbasse Valherbasse 11 mars 2023 Drôme Espace Haute Herbasse - Valherbasse Valherbasse Drôme Valherbasse Valherbasse kb:France8426

Valherbasse Valherbasse Drôme